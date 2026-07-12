Informations pratiques

Chantelle

Théâtre de rue « L’Homme Canon »

Place de la Libération Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 17:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Attention, spectacle explosif ! Le théâtre de rue s’invite à Chantelle avec « L’Homme Canon », une performance spectaculaire et insolite pour toute la famille. Un moment unique à vivre en plein air !

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Place de la Libération Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

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English :

Warning: this show is explosive! Street theater is coming to Chantelle with “L’Homme Canon,” a spectacular and unusual performance for the whole family. A unique experience to enjoy outdoors!

L’événement Théâtre de rue « L’Homme Canon » Chantelle a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Val de Sioule