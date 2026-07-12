Informations pratiques

Chantelle

Exposition Peintures / Kaoru Tsuzawa

Mairie de Chantelle Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-01 15:00:00

fin : 2026-08-30 18:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Explorez le dialogue entre abstraction et figuration avec l’artiste japonais Kaoru Tsuzawa. Ses œuvres de grand format, travaillées par fragments, capturent la lumière et la beauté de la nature. Une immersion sensorielle fascinante.

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Mairie de Chantelle Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes chantelle.lesarts@yahoo.fr

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English :

Explore the dialogue between abstraction and figuration with Japanese artist Kaoru Tsuzawa. His large-format works, created in fragments, capture the light and beauty of nature. A fascinating sensory immersion.

L’événement Exposition Peintures / Kaoru Tsuzawa Chantelle a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de tourisme Val de Sioule