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Affiches de peintres du XXe siècle Galerie de l’Oscambre Chantelle

Affiches de peintres du XXe siècle Galerie de l’Oscambre Chantelle samedi 1 août 2026.

Lieu : Galerie de l'Oscambre

Adresse : 41 place de l'Oscambre

Ville : 03140 Chantelle

Département : Allier

Début : samedi 1 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Chantelle

Affiches de peintres du XXe siècle

Galerie de l’Oscambre 41 place de l’Oscambre Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-30 18:30:00

Date(s) :
2026-08-01

Un voyage dans l’art du XXe siècle à travers lithographies et sérigraphies signées des plus grands noms Warhol, Mucha, Hockney, Folon, Delaunay…
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Galerie de l’Oscambre 41 place de l’Oscambre Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 78 76 58 

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English :

A journey through twentieth-century art, with lithographs and serigraphs by some of the greatest names: Warhol, Mucha, Hockney, Folon, Delaunay?

L’événement Affiches de peintres du XXe siècle Chantelle a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Val de Sioule

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