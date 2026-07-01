Théâtre de marionnettes au café associatif Baba Yaga Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle

mercredi 22 juillet 2026 · Hôtel de la Poste et des Voyageurs · Chantelle

Informations pratiques

Chantelle

Théâtre de marionnettes au café associatif Baba Yaga

Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 17:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Le café associatif Baba Yaga vous propose un théâtre de marionnettes avec un conte drôle et poétique intitulé la Station par la compagnie Y’a Un Os .

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Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

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English :

The community café Baba Yaga presents a puppet show featuring a funny and poetic tale titled La Station, performed by the Y’a Un Os theater company.

L’événement Théâtre de marionnettes au café associatif Baba Yaga Chantelle a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Val de Sioule