Théâtre de marionnettes au café associatif Baba Yaga Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle
mercredi 22 juillet 2026 · Hôtel de la Poste et des Voyageurs · Chantelle
Informations pratiques
Chantelle
Théâtre de marionnettes au café associatif Baba Yaga
Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Le café associatif Baba Yaga vous propose un théâtre de marionnettes avec un conte drôle et poétique intitulé la Station par la compagnie Y’a Un Os .
.
Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The community café Baba Yaga presents a puppet show featuring a funny and poetic tale titled La Station, performed by the Y’a Un Os theater company.
L’événement Théâtre de marionnettes au café associatif Baba Yaga Chantelle a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Chantelle (Allier)
- Concert de Yatga Musique mongole Arthouse Chantelle Chantelle 16 juillet 2026
- Scène ouverte Café Associatif Babayaga Chantelle 17 juillet 2026
- Groupe Folklorique OS CARIRIS Chantelle 18 juillet 2026
- Théâtre de rue « L’Homme Canon » Chantelle 19 juillet 2026
- Visites guidées des fouilles Grand Moulin, Chantelle Chantelle 23 juillet 2026