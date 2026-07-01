UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chantelle

Théâtre de marionnettes au café associatif Baba Yaga Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle

mercredi 22 juillet 2026 · Hôtel de la Poste et des Voyageurs · Chantelle

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Hôtel de la Poste et des Voyageurs
Adresse
5, rue de la république
Ville
03140 Chantelle
Département
Allier
Tarif

Chantelle

Théâtre de marionnettes au café associatif Baba Yaga

Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Le café associatif Baba Yaga vous propose un théâtre de marionnettes avec un conte drôle et poétique intitulé la Station par la compagnie Y’a Un Os .
  .

Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   cafeasso.babayaga@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The community café Baba Yaga presents a puppet show featuring a funny and poetic tale titled La Station, performed by the Y’a Un Os theater company.

L’événement Théâtre de marionnettes au café associatif Baba Yaga Chantelle a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Val de Sioule

À voir aussi à Chantelle (Allier)