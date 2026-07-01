Concert de Yatga Musique mongole Arthouse Chantelle Chantelle
jeudi 16 juillet 2026 · Arthouse Chantelle · Chantelle
Informations pratiques
Chantelle
Concert de Yatga Musique mongole
Arthouse Chantelle 10 Grande rue Chantelle Allier
Tarif : – – 15 EUR
Libre participation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Le jeudi 16 juillet à 20 h, la galerie Arthouse accueille CHUKA, musicienne venant de Mongolie. Elle joue d’un instrument à cordes pincées appelé Yatga en mongol.
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Arthouse Chantelle 10 Grande rue Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 29 44 12
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English :
On Thursday, July 16, at 8:00 p.m., the Arthouse Gallery will host CHUKA, a musician from Mongolia. She plays a plucked-string instrument called a Yatga in Mongolian.
L’événement Concert de Yatga Musique mongole Chantelle a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Val de Sioule
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