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AGENDA · Chantelle

Concert de Yatga Musique mongole Arthouse Chantelle Chantelle

jeudi 16 juillet 2026 · Arthouse Chantelle · Chantelle

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Arthouse Chantelle
Adresse
10 Grande rue
Ville
03140 Chantelle
Département
Allier
Tarif
15 Libre participation

Chantelle

Concert de Yatga Musique mongole

Arthouse Chantelle 10 Grande rue Chantelle Allier

Tarif : – – 15 EUR

Libre participation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Le jeudi 16 juillet à 20 h, la galerie Arthouse accueille CHUKA, musicienne venant de Mongolie. Elle joue d’un instrument à cordes pincées appelé Yatga en mongol.
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Arthouse Chantelle 10 Grande rue Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 29 44 12 

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English :

On Thursday, July 16, at 8:00 p.m., the Arthouse Gallery will host CHUKA, a musician from Mongolia. She plays a plucked-string instrument called a Yatga in Mongolian.

L’événement Concert de Yatga Musique mongole Chantelle a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Val de Sioule

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