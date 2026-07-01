Informations pratiques

Chantelle

Groupe Folklorique OS CARIRIS

Salle socio-culturelle R. Chardonnet Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Le spectacle est donné dans le cadre du festival Les Cultures du monde de Gannat.

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Salle socio-culturelle R. Chardonnet Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 62 21 chantelle.mairie@wanadoo.fr

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English :

The show is part of the Les Cultures du monde festival in Gannat.

L’événement Groupe Folklorique OS CARIRIS Chantelle a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Val de Sioule