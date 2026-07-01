Café-Concert à Baba Yaga Babayaga Chantelle

Informations pratiques

Chantelle

Café-Concert à Baba Yaga

Babayaga 5, Rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Le café associatif Baba Yaga vous invite à son café concert PhiLMATh & the Black Tea duo de rock aux multiples facettes musicales.

.

Babayaga 5, Rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Baba Yaga community café invites you to its PhiLMATh & the Black Tea café concert: a rock duo with a wide range of musical styles.

L’événement Café-Concert à Baba Yaga Chantelle a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Val de Sioule