Café-Concert à Baba Yaga Babayaga Chantelle
vendredi 24 juillet 2026 · Babayaga · Chantelle
Informations pratiques
Chantelle
Café-Concert à Baba Yaga
Babayaga 5, Rue de la République Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Le café associatif Baba Yaga vous invite à son café concert PhiLMATh & the Black Tea duo de rock aux multiples facettes musicales.
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Babayaga 5, Rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com
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English :
The Baba Yaga community café invites you to its PhiLMATh & the Black Tea café concert: a rock duo with a wide range of musical styles.
L’événement Café-Concert à Baba Yaga Chantelle a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Val de Sioule
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