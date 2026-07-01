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AGENDA · Chantelle

Café-Concert à Baba Yaga Babayaga Chantelle

vendredi 24 juillet 2026 · Babayaga · Chantelle

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Babayaga
Adresse
5, Rue de la République
Ville
03140 Chantelle
Département
Allier
Tarif

Chantelle

Café-Concert à Baba Yaga

Babayaga 5, Rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Le café associatif Baba Yaga vous invite à son café concert PhiLMATh & the Black Tea duo de rock aux multiples facettes musicales.
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Babayaga 5, Rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   cafeasso.babayaga@gmail.com

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English :

The Baba Yaga community café invites you to its PhiLMATh & the Black Tea café concert: a rock duo with a wide range of musical styles.

L’événement Café-Concert à Baba Yaga Chantelle a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Val de Sioule

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