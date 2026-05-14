Marché Semi-Nocturne de Chantelle Chantelle
Marché Semi-Nocturne de Chantelle Chantelle vendredi 24 juillet 2026.
Chantelle
Marché Semi-Nocturne de Chantelle
Cœur de village Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Soirée estivale à Chantelle ! Artisanat local, produits du terroir et scène ouverte aux artistes, musiciens & magiciens. Une ambiance conviviale ! Exposants & talents, candidatez dès maintenant !
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Cœur de village Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes chantellecommerceartisanat@gmail.com
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English :
Summer evening in Chantelle! Local crafts, local produce and an open stage for artists, musicians & magicians. A friendly atmosphere! Exhibitors & talents, apply now!
L’événement Marché Semi-Nocturne de Chantelle Chantelle a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme Val de Sioule