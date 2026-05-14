Chantelle

Marché Semi-Nocturne de Chantelle

Cœur de village Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Soirée estivale à Chantelle ! Artisanat local, produits du terroir et scène ouverte aux artistes, musiciens & magiciens. Une ambiance conviviale ! Exposants & talents, candidatez dès maintenant !

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Cœur de village Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes chantellecommerceartisanat@gmail.com

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English :

Summer evening in Chantelle! Local crafts, local produce and an open stage for artists, musicians & magicians. A friendly atmosphere! Exhibitors & talents, apply now!

L’événement Marché Semi-Nocturne de Chantelle Chantelle a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme Val de Sioule