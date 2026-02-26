Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pêche des écrevisses sur la Bouble Chantelle

Pêche des écrevisses sur la Bouble Chantelle mercredi 19 août 2026.

Adresse : Rendez-vous devant l'Abbaye

Ville : 03140 Chantelle

Département : Allier

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Chantelle

Pêche des écrevisses sur la Bouble

Rendez-vous devant l’Abbaye Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Pêche aux écrevisses en famille avec un guide ! Apprenez à reconnaître les espèces, capturez l’écrevisse signal — nuisible à éliminer — et dégustez-la ensuite. Instructif, ludique et convivial !
  .

Rendez-vous devant l’Abbaye Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73  accueil@vdstourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family crayfish fishing with a guide! Learn to recognize the species, catch the signal crayfish a pest to be eliminated and then taste it. Instructive, fun and friendly!

L’événement Pêche des écrevisses sur la Bouble Chantelle a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme Val de Sioule

À voir aussi à Chantelle (Allier)