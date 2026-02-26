Pêche des écrevisses sur la Bouble Chantelle
Pêche des écrevisses sur la Bouble Chantelle mercredi 19 août 2026.
Chantelle
Pêche des écrevisses sur la Bouble
Rendez-vous devant l’Abbaye Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19 17:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Pêche aux écrevisses en famille avec un guide ! Apprenez à reconnaître les espèces, capturez l’écrevisse signal — nuisible à éliminer — et dégustez-la ensuite. Instructif, ludique et convivial !
.
Rendez-vous devant l’Abbaye Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Family crayfish fishing with a guide! Learn to recognize the species, catch the signal crayfish a pest to be eliminated and then taste it. Instructive, fun and friendly!
L’événement Pêche des écrevisses sur la Bouble Chantelle a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Chantelle (Allier)
- Chantelle confidentielle Rendez-vous devant la Maison du Tourisme Chantelle 30 avril 2026
- La promenade Anne de Beaujeu 4 km Chantelle Allier 1 mai 2026
- Virée sportive entre vallées et bocage Chantelle Allier 1 mai 2026
- Les vieilles soupapes de chantelle 20ème randonnée du muguet Chantelle 3 mai 2026
- Visite Chantelle La Mystérieuse Rendez-vous devant La Maison du Tourisme Chantelle 1 juillet 2026