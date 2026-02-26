Chantelle

Pêche des écrevisses sur la Bouble

Rendez-vous devant l’Abbaye Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:30:00

fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Pêche aux écrevisses en famille avec un guide ! Apprenez à reconnaître les espèces, capturez l’écrevisse signal — nuisible à éliminer — et dégustez-la ensuite. Instructif, ludique et convivial !

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Rendez-vous devant l’Abbaye Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com

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English :

Family crayfish fishing with a guide! Learn to recognize the species, catch the signal crayfish a pest to be eliminated and then taste it. Instructive, fun and friendly!

L’événement Pêche des écrevisses sur la Bouble Chantelle a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme Val de Sioule