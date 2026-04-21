Visite Chantelle La Mystérieuse Rendez-vous devant La Maison du Tourisme Chantelle
Visite Chantelle La Mystérieuse Rendez-vous devant La Maison du Tourisme Chantelle mercredi 1 juillet 2026.
Chantelle
Visite Chantelle La Mystérieuse
Rendez-vous devant La Maison du Tourisme 4, Grande rue Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-08-25 11:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Ancienne châtellenie, témoin de l’histoire légendaire du Bourbonnais. Commentaires sur la maquette du château de Chantelle, visite de l’église de l’abbaye et des jardins, retour par le quartier le plus ancien de Chantelle.
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Rendez-vous devant La Maison du Tourisme 4, Grande rue Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 chantelle@vdstourisme.com
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English :
Ancient castellany, witness of the legendary history of Bourbonnais. Comments on the model of the Chantelle castle, visit of the abbey church and gardens, return through the oldest part of Chantelle.
L’événement Visite Chantelle La Mystérieuse Chantelle a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Val de Sioule
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