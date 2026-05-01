Chantelle

Bouge ton Bouble #8

Cœur de village Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Grand Raout Musical est de retour ! 7 fanfares & brass bands envahissent Chantelle pour une fiesta explosive. Rejoins la fête !

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Cœur de village Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@bougetonbouble.fr

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English :

The Grand Raout Musical is back! 7 brass bands invade Chantelle for an explosive fiesta. Join the party!

L’événement Bouge ton Bouble #8 Chantelle a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Val de Sioule