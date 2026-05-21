Vide Dressing & Puériculture Chantelle
Vide Dressing & Puériculture Chantelle samedi 6 juin 2026.
Chantelle
Vide Dressing & Puériculture
Salle Chardonnet Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06 21:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Vide dressing et puériculture vêtements et accessoires adultes, enfants, bébés à petits prix ! Restauration sur place.
.
Salle Chardonnet Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 80 59 53 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dressing room and nursery sale: clothing and accessories for adults, children and babies at low prices! Catering on site.
L’événement Vide Dressing & Puériculture Chantelle a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Chantelle (Allier)
- Bouge ton Bouble #8 Chantelle 30 mai 2026
- Marché Semi-Nocturne de Chantelle Chantelle 24 juillet 2026
- Pêche des écrevisses sur la Bouble Chantelle 19 août 2026