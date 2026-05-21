Chantelle

Vide Dressing & Puériculture

Salle Chardonnet Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 21:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Vide dressing et puériculture vêtements et accessoires adultes, enfants, bébés à petits prix ! Restauration sur place.

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Salle Chardonnet Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 80 59 53 70

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English :

Dressing room and nursery sale: clothing and accessories for adults, children and babies at low prices! Catering on site.

L’événement Vide Dressing & Puériculture Chantelle a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Val de Sioule