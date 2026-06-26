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AGENDA · Chantelle

Projet F Chantelle

dimanche 12 juillet 2026 · Chantelle

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Baba Yaga
Ville
03140 Chantelle
Département
Allier
Tarif
5 5 10

Chantelle

Projet F

Baba Yaga Chantelle Allier

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Projet F propose d’observer ce qui se joue dans nos couples, de prendre conscience de nos croyances, de nos impasses pour envisager la possibilité de mieux aimer.
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Baba Yaga Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 11 79  contact@theatrebule.fr

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English :

Project F invites us to observe what is happening in our relationships, to become aware of our beliefs and the roadblocks we face, in order to explore the possibility of loving more deeply.

L’événement Projet F Chantelle a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Val de Sioule

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