Apéro-Concert Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle
mercredi 29 juillet 2026 · Hôtel de la Poste et des Voyageurs · Chantelle
Informations pratiques
Chantelle
Apéro-Concert
Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Le café associatif Baba Yaga organise un apéro-concert en accueillant le groupe RéZisterZ qui va vous transporter dans son univers rock avec des chansons françaises festives
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Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com
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English :
The Baba Yaga community café is hosting an aperitif-concert featuring the band RÉZisterZ, who will transport you into their rock world with festive French songs.
L’événement Apéro-Concert Chantelle a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Val de Sioule
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