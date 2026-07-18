Apéro-Concert Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle

mercredi 29 juillet 2026 · Hôtel de la Poste et des Voyageurs · Chantelle

Informations pratiques

Chantelle

Apéro-Concert

Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Le café associatif Baba Yaga organise un apéro-concert en accueillant le groupe RéZisterZ qui va vous transporter dans son univers rock avec des chansons françaises festives

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Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

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English :

The Baba Yaga community café is hosting an aperitif-concert featuring the band RÉZisterZ, who will transport you into their rock world with festive French songs.

L’événement Apéro-Concert Chantelle a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Val de Sioule