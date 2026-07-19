Apéro-Concert Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle

vendredi 31 juillet 2026 · Hôtel de la Poste et des Voyageurs · Chantelle

Informations pratiques

Chantelle

Apéro-Concert

Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Le café associatif Baba Yaga vous initie aux mélodies modernes et histoires du temps passé par le biais du groupe folk-trad Adhodane un temps suspendu où se mêlent musique, danse et rêve

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Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

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English :

The Baba Yaga community café introduces you to modern melodies and stories from days gone by through the traditional folk group “Adhodane”: a moment in time where music, dance, and dreams intertwine.

L’événement Apéro-Concert Chantelle a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Val de Sioule