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AGENDA · Chantelle

Apéro-Concert Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle

vendredi 31 juillet 2026 · Hôtel de la Poste et des Voyageurs · Chantelle

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Hôtel de la Poste et des Voyageurs
Adresse
5, rue de la république
Ville
03140 Chantelle
Département
Allier
Tarif

Chantelle

Apéro-Concert

Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Le café associatif Baba Yaga vous initie aux mélodies modernes et histoires du temps passé par le biais du groupe folk-trad Adhodane un temps suspendu où se mêlent musique, danse et rêve
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Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   cafeasso.babayaga@gmail.com

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English :

The Baba Yaga community café introduces you to modern melodies and stories from days gone by through the traditional folk group “Adhodane”: a moment in time where music, dance, and dreams intertwine.

L’événement Apéro-Concert Chantelle a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Val de Sioule

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