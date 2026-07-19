Apéro-Concert Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle
vendredi 31 juillet 2026 · Hôtel de la Poste et des Voyageurs · Chantelle
Informations pratiques
Chantelle
Apéro-Concert
Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Le café associatif Baba Yaga vous initie aux mélodies modernes et histoires du temps passé par le biais du groupe folk-trad Adhodane un temps suspendu où se mêlent musique, danse et rêve
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Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com
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English :
The Baba Yaga community café introduces you to modern melodies and stories from days gone by through the traditional folk group “Adhodane”: a moment in time where music, dance, and dreams intertwine.
L’événement Apéro-Concert Chantelle a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Val de Sioule
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