Concert à Baba Yaga Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle
vendredi 21 août 2026 · Hôtel de la Poste et des Voyageurs · Chantelle
Informations pratiques
Chantelle
Concert à Baba Yaga
Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Le café associatif Baba Yaga vous présentent avec Nicolas et Théo l’univers du jazz manouche ou l’histoire de 2 copains qui reprennent des standards de jazz manouche.
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Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com
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English :
The Baba Yaga community café, together with Nicolas and Théo, invites you to discover the world of gypsy jazz—the story of two friends who cover gypsy jazz standards.
L’événement Concert à Baba Yaga Chantelle a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme Val de Sioule
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