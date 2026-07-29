Concert à Baba Yaga Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle

vendredi 21 août 2026 · Hôtel de la Poste et des Voyageurs · Chantelle

Informations pratiques

Chantelle

Concert à Baba Yaga

Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Le café associatif Baba Yaga vous présentent avec Nicolas et Théo l’univers du jazz manouche ou l’histoire de 2 copains qui reprennent des standards de jazz manouche.

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Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

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English :

The Baba Yaga community café, together with Nicolas and Théo, invites you to discover the world of gypsy jazz—the story of two friends who cover gypsy jazz standards.

L’événement Concert à Baba Yaga Chantelle a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme Val de Sioule