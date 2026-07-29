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AGENDA · Chantelle

Concert Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle

vendredi 7 août 2026 · Hôtel de la Poste et des Voyageurs · Chantelle

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Hôtel de la Poste et des Voyageurs
Adresse
5, rue de la république
Ville
03140 Chantelle
Département
Allier
Tarif

Chantelle

Concert

Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Le café associatif Baba Yaga accueillera L’Antre Deux groupe qui propose des chansons festives avec micro, guitare et une âme d’Artistes …
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Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   cafeasso.babayaga@gmail.com

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English :

The Baba Yaga community café will host L’Antre Deux, a band that performs upbeat songs with a microphone, guitar, and a group of artists…

L’événement Concert Chantelle a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme Val de Sioule

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