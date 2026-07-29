Concert Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle
vendredi 7 août 2026 · Hôtel de la Poste et des Voyageurs · Chantelle
Informations pratiques
Chantelle
Concert
Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Le café associatif Baba Yaga accueillera L’Antre Deux groupe qui propose des chansons festives avec micro, guitare et une âme d’Artistes …
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Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com
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English :
The Baba Yaga community café will host L’Antre Deux, a band that performs upbeat songs with a microphone, guitar, and a group of artists…
L’événement Concert Chantelle a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme Val de Sioule
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