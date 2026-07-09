Informations pratiques

Chantelle

Rando Détente

Départ des gorges de La Bouble Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:30:00

fin : 2026-08-05 13:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Écoutez les plantes dans l’univers magique des Gorges de La Bouble. 5km.

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Départ des gorges de La Bouble Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com

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English :

%CListen to the plants in the magical world of the Gorges de La Bouble. 5 km.

L’événement Rando Détente Chantelle a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Val de Sioule