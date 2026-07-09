AGENDA · Chantelle
Rando Détente Chantelle
mercredi 5 août 2026 · Chantelle
Informations pratiques
Chantelle
Rando Détente
Départ des gorges de La Bouble Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:30:00
fin : 2026-08-05 13:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Écoutez les plantes dans l’univers magique des Gorges de La Bouble. 5km.
.
Départ des gorges de La Bouble Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%CListen to the plants in the magical world of the Gorges de La Bouble. 5 km.
L’événement Rando Détente Chantelle a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Chantelle (Allier)
- Concert de Yatga Musique mongole Arthouse Chantelle Chantelle 16 juillet 2026
- Scène ouverte Café Associatif Babayaga Chantelle 17 juillet 2026
- Groupe Folklorique OS CARIRIS Chantelle 18 juillet 2026
- Théâtre de rue « L’Homme Canon » Chantelle 19 juillet 2026
- Théâtre de marionnettes au café associatif Baba Yaga Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle 22 juillet 2026