Chantelle la Confidentielle Chantelle
vendredi 4 septembre 2026 · Chantelle
Informations pratiques
Chantelle
Chantelle la Confidentielle
RDV devant la Maison du Tourisme Chantelle Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 14:15:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04 2026-09-25
Découvrez Chantelle son histoire, son château, le quartier des antiquaires, un temps privilégié avec une sœur bénédictine, la visite de l’église, des jardins… et une attention à la boutique ! Pour un départ de Vichy, tél Mel’Evasion au 06 38 96 47 58.
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RDV devant la Maison du Tourisme Chantelle Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com
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English :
Discover Chantelle: its history, its château, the antiques district, a special time with a Benedictine nun, a visit to the church, the gardens? and a visit to the boutique! For departures from Vichy, call Mel’Evasion on 06 38 96 47 58.
L’événement Chantelle la Confidentielle Chantelle a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Val de Sioule
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