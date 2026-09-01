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AGENDA · Beauregard-Baret

1ère édition Trail Break Beauregard-Baret

dimanche 25 octobre 2026 · Beauregard-Baret

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
07:30:00
Adresse
Départ Place de l'église
Ville
26300 Beauregard-Baret
Département
Drôme
Tarif
5 5 21 11€ Trail Break de 10 km 21€ Super Trail Break de 20 km 5€ randonnée

Beauregard-Baret

1ère édition Trail Break

Départ Place de l’église Beauregard-Baret Drôme

Tarif : 5 – 5 – 21 EUR

11€ Trail Break de 10 km
21€ Super Trail Break de 20 km
5€ randonnée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 07:30:00
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-25

Au choix
– parcours chronométrés (10 ou 20 km)
– parcours non chronométrés (1 Rando de 10 km et 2 courses enfants 750 m ou 1500m)
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Départ Place de l’église Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   tcbeauregardbaret@outlook.fr

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English :

Choose from:
– timed races (10 or 20 km)
– untimed races (1 10-km walk and 2 children’s races: 750 m or 1,500 m)

L’événement 1ère édition Trail Break Beauregard-Baret a été mis à jour le 2026-09-01 par Valence Romans Tourisme

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