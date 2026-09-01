1ère édition Trail Break Beauregard-Baret
dimanche 25 octobre 2026 · Beauregard-Baret
Informations pratiques
Beauregard-Baret
1ère édition Trail Break
Départ Place de l’église Beauregard-Baret Drôme
Tarif : 5 – 5 – 21 EUR
11€ Trail Break de 10 km
21€ Super Trail Break de 20 km
5€ randonnée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 07:30:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Au choix
– parcours chronométrés (10 ou 20 km)
– parcours non chronométrés (1 Rando de 10 km et 2 courses enfants 750 m ou 1500m)
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Départ Place de l’église Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tcbeauregardbaret@outlook.fr
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English :
Choose from:
– timed races (10 or 20 km)
– untimed races (1 10-km walk and 2 children’s races: 750 m or 1,500 m)
L’événement 1ère édition Trail Break Beauregard-Baret a été mis à jour le 2026-09-01 par Valence Romans Tourisme