Informations pratiques

Beauregard-Baret

1ère édition Trail Break

Départ Place de l’église Beauregard-Baret Drôme

Tarif : 5 – 5 – 21 EUR

11€ Trail Break de 10 km

21€ Super Trail Break de 20 km

5€ randonnée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 07:30:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Au choix

– parcours chronométrés (10 ou 20 km)

– parcours non chronométrés (1 Rando de 10 km et 2 courses enfants 750 m ou 1500m)

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Départ Place de l’église Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tcbeauregardbaret@outlook.fr

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English :

Choose from:

– timed races (10 or 20 km)

– untimed races (1 10-km walk and 2 children’s races: 750 m or 1,500 m)

L’événement 1ère édition Trail Break Beauregard-Baret a été mis à jour le 2026-09-01 par Valence Romans Tourisme