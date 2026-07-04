Concert de chants orthodoxes Meymans Beauregard-Baret
dimanche 20 septembre 2026 · Meymans · Beauregard-Baret
Informations pratiques
Beauregard-Baret
Concert de chants orthodoxes
Meymans Eglise Sainte Anne Beauregard-Baret Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Chorale de chants Orthodoxes dirigée par Geneviève Judes cheffe de chœur invitée par l’association patrimoniale Mey Beau’s’Arts en Baret.
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Meymans Eglise Sainte Anne Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso@beauregard-baret-patrimoine.fr
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English :
Orthodox choir directed by Geneviève Judes, a guest conductor invited by the Mey Beau’s’Arts en Baret heritage association.
L’événement Concert de chants orthodoxes Beauregard-Baret a été mis à jour le 2026-07-04 par Valence Romans Tourisme