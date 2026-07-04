Concert de chants orthodoxes Meymans Beauregard-Baret

Informations pratiques

Beauregard-Baret

Concert de chants orthodoxes

Meymans Eglise Sainte Anne Beauregard-Baret Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Chorale de chants Orthodoxes dirigée par Geneviève Judes cheffe de chœur invitée par l’association patrimoniale Mey Beau’s’Arts en Baret.

.

Meymans Eglise Sainte Anne Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso@beauregard-baret-patrimoine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Orthodox choir directed by Geneviève Judes, a guest conductor invited by the Mey Beau’s’Arts en Baret heritage association.

L’événement Concert de chants orthodoxes Beauregard-Baret a été mis à jour le 2026-07-04 par Valence Romans Tourisme