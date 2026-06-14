Visite guidée Autour de l’église Saint-Nicolas Église Saint-Nicolas Beauregard-Baret

Beauregard-Baret

Visite guidée Autour de l’église Saint-Nicolas

Église Saint-Nicolas 115 chemin Quintiniere Beauregard-Baret Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 10:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Ce village montagnard, au pied du Vercors, épouse le relief entre plaine et combe, offrant un magnifique panorama. Son église au style éclectique offre un témoignage de la piété populaire qui anime les paroisses à la fin du XIXᵉ siècle.

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Église Saint-Nicolas 115 chemin Quintiniere Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

This mountain village, at the foot of the Vercors, nestles into the landscape between the plain and the valley, offering a magnificent view. Its eclectic-style church bears witness to the popular piety that animated parishes at the end of the 19th century.

L’événement Visite guidée Autour de l’église Saint-Nicolas Beauregard-Baret a été mis à jour le 2026-06-14 par Valence Romans Tourisme