Spectacle nocturne équestre Géronimo Indian’s Vallée Beauregard-Baret

Spectacle nocturne équestre Géronimo
Indian’s Vallée 825 route du Gros Chêne Beauregard-Baret Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
– de 12 ans
Début : 2026-07-25 21:30:00
fin : 2026-08-08
2026-07-25 2026-08-08
La grande épopée des indiens d’Amérique dans un spectacle audacieux et culturel chevaux, cascadeurs, acteurs, voltigeurs, combats, découvrez la véritable vie de ce grand peuple cavalier.
Spectacle en extérieur
Indian’s Vallée 825 route du Gros Chêne Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 87 98 contact@indiansvallee.com
English :
The great epic of the American Indians in a daring cultural show: horses, stuntmen, actors, acrobats, fights, discover the true life of this great horse-riding people.
Outdoor show
L’événement Spectacle nocturne équestre Géronimo Beauregard-Baret a été mis à jour le 2025-12-04 par Valence Romans Tourisme