Spectacle nocturne équestre Géronimo Indian’s Vallée Beauregard-Baret

Spectacle nocturne équestre Géronimo

Indian’s Vallée 825 route du Gros Chêne Beauregard-Baret Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

– de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-08

La grande épopée des indiens d’Amérique dans un spectacle audacieux et culturel chevaux, cascadeurs, acteurs, voltigeurs, combats, découvrez la véritable vie de ce grand peuple cavalier.

Spectacle en extérieur

.

Indian’s Vallée 825 route du Gros Chêne Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 87 98 contact@indiansvallee.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The great epic of the American Indians in a daring cultural show: horses, stuntmen, actors, acrobats, fights, discover the true life of this great horse-riding people.

Outdoor show

L’événement Spectacle nocturne équestre Géronimo Beauregard-Baret a été mis à jour le 2025-12-04 par Valence Romans Tourisme