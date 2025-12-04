Spectacle nocturne équestre Western Indian’s Vallée Beauregard-Baret

Spectacle nocturne équestre Western

Indian’s Vallée 825 route du Gros Chêne Beauregard-Baret Drôme

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Un spectacle audacieux pour revivre une partie de l’histoire du far west.

Des scènes historiques, duels, combats, cascades et voltiges équestres pour découvrir la vie de l’ouest Américain

.

Indian’s Vallée 825 route du Gros Chêne Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 87 98 contact@indiansvallee.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A daring show to relive part of the history of the Far West.

Historical scenes, duels, fights, stunts and equestrian acrobatics to discover the life of the American West

L’événement Spectacle nocturne équestre Western Beauregard-Baret a été mis à jour le 2025-12-04 par Valence Romans Tourisme