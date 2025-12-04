Spectacle nocturne équestre Western Indian’s Vallée Beauregard-Baret
Spectacle nocturne équestre Western Indian’s Vallée Beauregard-Baret samedi 15 août 2026.
Spectacle nocturne équestre Western
Indian’s Vallée 825 route du Gros Chêne Beauregard-Baret Drôme
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Un spectacle audacieux pour revivre une partie de l’histoire du far west.
Des scènes historiques, duels, combats, cascades et voltiges équestres pour découvrir la vie de l’ouest Américain
.
Indian’s Vallée 825 route du Gros Chêne Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 87 98 contact@indiansvallee.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A daring show to relive part of the history of the Far West.
Historical scenes, duels, fights, stunts and equestrian acrobatics to discover the life of the American West
L’événement Spectacle nocturne équestre Western Beauregard-Baret a été mis à jour le 2025-12-04 par Valence Romans Tourisme