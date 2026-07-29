UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Beauregard-Baret

Escapade en Trottinette Electrique sur et autour de Terres des Matras impasse des Matras Beauregard-Baret

mercredi 29 juillet 2026 · impasse des Matras · Beauregard-Baret

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
impasse des Matras
Adresse
Meymans
Ville
26300 Beauregard-Baret
Département
Drôme
Tarif
55 55

Beauregard-Baret

Escapade en Trottinette Electrique sur et autour de Terres des Matras

impasse des Matras Meymans Beauregard-Baret Drôme

Tarif : 55 – 55 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:30:00
fin : 2026-07-29 18:30:00

Date(s) :
2026-07-29

Excursion en Trottinette Électrique Tout Terrain dans et autour de notre domaine Terres des Matras dans nos champs de lavande, de noyers, dans nos forets alentours et vue sur le Vercors. Avec dégustations des produits du domaine et visite des machines.
  .

impasse des Matras Meymans Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 78 21 67  ml.matras@noix-et-compagnie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Off-road electric scooter tour in and around our Terres des Matras estate: through our lavender and walnut groves, in the surrounding forests, and with views of the Vercors. Includes tastings of the estate’s products and a tour of the machinery.

L’événement Escapade en Trottinette Electrique sur et autour de Terres des Matras Beauregard-Baret a été mis à jour le 2026-07-21 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Beauregard-Baret (Drôme)