Ville-sous-la-Ferté

1ère matinale de l’Abbaye de Clairvaux

Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté Aube

Tarif : – – Eur

12.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 12:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Venez passer une matinée riche en culture à l’Abbaye-Prison de Clairvaux !

– de 10h à 10h30: Accueil-café à l’Hostellerie des Dames.

– de 10h30 à 11h15: Conférence Les reliques de Robert de Molesme par Marie Christiane DE LA CONTE, historienne

– de 11h15 à 12h: Duo contrebasse/piano, avec Jean Marie MATHULIN, au piano et Julien MATHIAS à la contrebasse.

12,50€ par personne Gratuit pour les moins de 18 ans.

Réservation recommandée. 12.5 .

Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté 10310 Aube Grand Est +33 3 25 27 52 55 abbaye.clairvaux@orange.fr

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English :

L’événement 1ère matinale de l’Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne