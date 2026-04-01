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1ère matinale de l’Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté

1ère matinale de l’Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté

1ère matinale de l’Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Abbaye de Clairvaux

Ville : 10310 Ville-sous-la-Ferté

Département : Aube

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 12.5 Tarif de base plein tarif

Ville-sous-la-Ferté

1ère matinale de l’Abbaye de Clairvaux

Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté Aube

Tarif : – – Eur
12.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 12:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Venez passer une matinée riche en culture à l’Abbaye-Prison de Clairvaux !

– de 10h à 10h30: Accueil-café à l’Hostellerie des Dames.
– de 10h30 à 11h15: Conférence Les reliques de Robert de Molesme par Marie Christiane DE LA CONTE, historienne
– de 11h15 à 12h: Duo contrebasse/piano, avec Jean Marie MATHULIN, au piano et Julien MATHIAS à la contrebasse.

12,50€ par personne Gratuit pour les moins de 18 ans.
Réservation recommandée. 12.5  .

Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté 10310 Aube Grand Est +33 3 25 27 52 55  abbaye.clairvaux@orange.fr

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English :

L’événement 1ère matinale de l’Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne

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