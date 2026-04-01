1ère matinale de l’Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté
1ère matinale de l’Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté dimanche 3 mai 2026.
Ville-sous-la-Ferté
1ère matinale de l’Abbaye de Clairvaux
Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté Aube
Tarif : – – Eur
12.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 12:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Venez passer une matinée riche en culture à l’Abbaye-Prison de Clairvaux !
– de 10h à 10h30: Accueil-café à l’Hostellerie des Dames.
– de 10h30 à 11h15: Conférence Les reliques de Robert de Molesme par Marie Christiane DE LA CONTE, historienne
– de 11h15 à 12h: Duo contrebasse/piano, avec Jean Marie MATHULIN, au piano et Julien MATHIAS à la contrebasse.
12,50€ par personne Gratuit pour les moins de 18 ans.
Réservation recommandée. 12.5 .
Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté 10310 Aube Grand Est +33 3 25 27 52 55 abbaye.clairvaux@orange.fr
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English :
L’événement 1ère matinale de l’Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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