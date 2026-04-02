La Fontaine Saint-Bernard Ville-sous-la-Ferté Aube

La Fontaine Saint-Bernard 10310 Ville-sous-la-Ferté Aube Grand Est
Durée : Distance : 3300.0 Tarif :
La Fontaine Saint-Bernard 0h40 environ balisage bleu et blanc. Au panneau du parking, suivre le ru vers l’amont. Face à la fontaine, prendre le chemin de droite, puis tourner à gauche. En haut du chemin, aller à gauche (on aperçoit les ruines de la ferme Mon Plaisir ). A l’angle du champ, emprunter le chemin sur votre gauche, il vous conduira au pied de la Fontaine.
English :
La Fontaine Saint-Bernard approx. 0h40 blue and white markings. At the parking sign, follow the ru upstream. Opposite the fountain, take the right-hand path, then turn left. At the top of the track, go left (you can see the ruins of the Mon Plaisir farm). At the corner of the field, take the path on your left, which will lead you to the foot of the fountain.
Deutsch :
La Fontaine Saint-Bernard ca. 0:40 Stunden blau-weiße Markierung. Am Schild des Parkplatzes folgen Sie dem Ru bergauf. Gegenüber dem Brunnen nehmen Sie den rechten Weg und biegen dann nach links ab. Am oberen Ende des Weges gehen Sie nach links (Sie sehen die Ruinen des Bauernhofs Mon Plaisir ). An der Ecke des Feldes nehmen Sie den Weg zu Ihrer Linken, er führt Sie zum Fuß des Brunnens.
Italiano :
La Fontaine Saint-Bernard ca. 0h40 segnaletica blu e bianca. Al cartello del parcheggio, seguire il fiume a monte. Di fronte alla fontana, prendere il sentiero a destra, poi girare a sinistra. In cima al sentiero, andare a sinistra (si vedono le rovine della fattoria Mon Plaisir ). All’angolo del campo, prendere il sentiero a sinistra che porta ai piedi della fontana.
Español :
La Fontaine Saint-Bernard aprox. 0h40 marcas azules y blancas. En la señalización del aparcamiento, siga el río río arriba. Frente a la fuente, tome el camino de la derecha, luego gire a la izquierda. Al final de la pista, vaya a la izquierda (podrá ver las ruinas de la granja Mon Plaisir ). En la esquina del campo, tome la pista de la izquierda, que le llevará al pie de la fuente.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité