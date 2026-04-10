Cluedo Code Rouge à Clairvaux Ville-sous-la-Ferté
Cluedo Code Rouge à Clairvaux Ville-sous-la-Ferté lundi 6 juillet 2026.
Ville-sous-la-Ferté
Cluedo Code Rouge à Clairvaux
Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté Aube
Tarif : – – Eur
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 17:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-06
Le Quartier disciplinaire n’a pas dit son dernier mot…
Derrière ses murs chargés d’histoire, un mystère persiste. Un nom circule encore, presque comme un écho C.E.R.B.E.R.E.S.
Officiellement arrêté en 2017 ? Peut-être…
Selon certaines rumeurs, ce système de surveillance serait toujours actif. Invisible, silencieux et prêt à tout.
Cet été 2026, devenez enquêteur.
L’association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux vous lance un défi rendez-vous au Quartier Disciplinaire pour décrypter les indices, déjouer le système… et mettre fin à cette menace fantôme.
Observation, réflexion, esprit d’équipe serez-vous à la hauteur ?
À vous de jouer.
À partir de 7 ans
Jeu assuré à partir de 2 joueurs 18 joueurs maximum par session
Durée environ 1h30
Réservation fortement conseillée 16 .
Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté 10310 Aube Grand Est +33 3 25 27 52 55 abbaye.clairvaux@orange.fr
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English :
L’événement Cluedo Code Rouge à Clairvaux Ville-sous-la-Ferté a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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