Ville-sous-la-Ferté

Cluedo Code Rouge à Clairvaux

Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté Aube

Tarif : – – Eur

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 17:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-06

Le Quartier disciplinaire n’a pas dit son dernier mot…

Derrière ses murs chargés d’histoire, un mystère persiste. Un nom circule encore, presque comme un écho C.E.R.B.E.R.E.S.

Officiellement arrêté en 2017 ? Peut-être…

Selon certaines rumeurs, ce système de surveillance serait toujours actif. Invisible, silencieux et prêt à tout.

Cet été 2026, devenez enquêteur.

L’association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux vous lance un défi rendez-vous au Quartier Disciplinaire pour décrypter les indices, déjouer le système… et mettre fin à cette menace fantôme.

Observation, réflexion, esprit d’équipe serez-vous à la hauteur ?

À vous de jouer.

À partir de 7 ans

Jeu assuré à partir de 2 joueurs 18 joueurs maximum par session

Durée environ 1h30

Réservation fortement conseillée 16 .

Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté 10310 Aube Grand Est +33 3 25 27 52 55 abbaye.clairvaux@orange.fr

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English :

L’événement Cluedo Code Rouge à Clairvaux Ville-sous-la-Ferté a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne