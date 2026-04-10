Visite famille Au rythme des cloches à l’Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté
Visite famille Au rythme des cloches à l’Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté lundi 6 juillet 2026.
Ville-sous-la-Ferté
Visite famille Au rythme des cloches à l’Abbaye de Clairvaux
Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-06
Imaginez… Les cloches résonnent, le silence s’installe dans les couloirs de pierre et la vie des moines suit son rythme immuable.
Cette année, l’ARAC vous invite à pousser les portes de l’abbaye pour une visite immersive qui vous plonge dans le quotidien des moines du moyen-âge. À travers différentes activités, découvrez leurs gestes, leurs habitudes et les petits rituels qui ont façonné la vie monastique pendant des siècles.
Pensée pour les enfants de 5 à 12 ans accompagnés de leurs parents, cette expérience vous emmène dans un véritable voyage dans le temps, à la rencontre d’un monde aussi fascinant qu’inattendu.
Tarifs:
– 2€ pour les 5-12 ans
– 7€ pour les accompagnateurs .
Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté 10310 Aube Grand Est +33 3 25 27 52 55 abbaye.clairvaux@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite famille Au rythme des cloches à l’Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
À voir aussi à Ville-sous-la-Ferté (Aube)
- La Fontaine Saint-Bernard Ville-sous-la-Ferté Aube 1 mai 2026
- Bois de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté Aube 1 mai 2026
- 1ère matinale de l’Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté 3 mai 2026
- 2ème matinale de l’Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté 7 juin 2026
- Cluedo Code Rouge à Clairvaux Ville-sous-la-Ferté 6 juillet 2026