Ville-sous-la-Ferté

Visite famille Au rythme des cloches à l’Abbaye de Clairvaux

Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-06

Imaginez… Les cloches résonnent, le silence s’installe dans les couloirs de pierre et la vie des moines suit son rythme immuable.

Cette année, l’ARAC vous invite à pousser les portes de l’abbaye pour une visite immersive qui vous plonge dans le quotidien des moines du moyen-âge. À travers différentes activités, découvrez leurs gestes, leurs habitudes et les petits rituels qui ont façonné la vie monastique pendant des siècles.

Pensée pour les enfants de 5 à 12 ans accompagnés de leurs parents, cette expérience vous emmène dans un véritable voyage dans le temps, à la rencontre d’un monde aussi fascinant qu’inattendu.

Tarifs:

– 2€ pour les 5-12 ans

– 7€ pour les accompagnateurs .

Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté 10310 Aube Grand Est +33 3 25 27 52 55 abbaye.clairvaux@orange.fr

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L’événement Visite famille Au rythme des cloches à l’Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne