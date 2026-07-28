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AGENDA · Le Mans

20 000 lieues sous les mers Le Mans

jeudi 1 octobre 2026 · Le Mans

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
4 Place des Jacobins
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

20 000 lieues sous les mers

4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 20:00:00
fin : 2026-10-02 21:30:00

Date(s) :
2026-10-01 2026-10-02 2026-10-03

Quatre comédiens en chair et en os se mêleront à une foule de marionnettes en latex pour retranscrire sur scène ce blockbuster de la littérature française et vous faire bourlinguer, tels Nemo et sa bande, au milieu des étranges créatures qui peuplent les profondeurs marines.   .

4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement 20 000 lieues sous les mers Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72

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