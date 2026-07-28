20 000 lieues sous les mers Le Mans
jeudi 1 octobre 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
20 000 lieues sous les mers
4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 20:00:00
fin : 2026-10-02 21:30:00
Date(s) :
2026-10-01 2026-10-02 2026-10-03
Quatre comédiens en chair et en os se mêleront à une foule de marionnettes en latex pour retranscrire sur scène ce blockbuster de la littérature française et vous faire bourlinguer, tels Nemo et sa bande, au milieu des étranges créatures qui peuplent les profondeurs marines. .
4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement 20 000 lieues sous les mers Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72
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