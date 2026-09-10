20 ANS APRÈS LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse
jeudi 8 octobre 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
20 ANS APRÈS
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 18:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-08 2026-10-09 2026-10-11
20 ans après ils s’étaient oubliés.
Du moins c’est ce qu’ils croyaient…
Isabelle et Romain ont une vie rangée. Tout va bien pour eux jusqu’au jour où ils se retrouvent par le plus grand des hasards. Bien sûr ils ont changé… En apparence. Cette rencontre fortuite va bouleverser toutes leurs certitudes et les faire replonger dans leur passé.
Et si on pouvait tout recommencer ? Comment revenir en arrière sans faire exploser tout ce qui nous entoure ?
De situations improbables en rebondissements inattendus, Isabelle et Romain traversent les époques entre drôleries et doutes, entre bonheurs et fêlures pour comprendre comment ils en sont arrivés là. Une comédie à la fois moderne, drôle et tourbillonnante. 16 .
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 17 02 93 comediedelaroseraie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Twenty years later, they had forgotten each other.
Or so they thought…
L’événement 20 ANS APRÈS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Trajectoire vers l’Emploi, Médiathèque des Izards, Toulouse 10 septembre 2026
- Réplique(s) et variations institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse 10 septembre 2026
- ILYUN BÛRKEV (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse 10 septembre 2026
- TENTATIVE DE RÉUNIFICATION CORÉENNE PAR L’AMOUR, LA CARESSE… ET L’ARGENT ! Place Toulouse 10 septembre 2026
- ECHO JAZZ LE TAQUIN Toulouse 10 septembre 2026