Atelier MAO (Musique assistée par ordinateur), Médiathèque José Cabanis, Toulouse
mercredi 2 septembre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse
Informations pratiques
Atelier MAO (Musique assistée par ordinateur) Mercredi 2 septembre, 16h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-02T16:00:00+02:00 – 2026-09-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-02T16:00:00+02:00 – 2026-09-02T18:00:00+02:00
Chaque 1er mercredi du mois, la Médiathèque José Cabanis propose un atelier de Musique Assistée par Ordinateur (MAO) spécialement pensé pour les débutants.
En l’espace de 2 heures, accompagné par un médiateur, apprenez à utiliser le logiciel ABLETON LIVE®, outil incontournable de la création musicale, et partez avec une œuvre que vous aurez réalisée (pensez à prendre une clé USB). Ces ateliers intimistes (2 participants par session) sont l’occasion idéale pour s’initier à la composition musicale numérique dans une ambiance conviviale.
Médiathèque José Cabanis – pôle Musique (3e étage) 15h-17h
À partir de 13 ans
Sur inscription à la banque d’accueil du pôle Musique (3ᵉ étage)
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
composition musicale avec Ableton Live®
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