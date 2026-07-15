BAL MEXICAIN LA CAVE POÉSIE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

BAL MEXICAIN

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 20:30:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Chaque lundi, la Cave Po’ vous invite à un bal.

Violeta Jarero et Maxime Juniet tissent un dialogue musical entre Veracruz et l’Occitanie.

Leur duo La Tarasca évoque à la fois une figure mythique provençale et un son jarocho traditionnel, symbole de cette rencontre entre deux imaginaires.

Sur scène, La Tarasca mêle voix, cordes et percussions pour faire dialoguer les sones mexicains avec des couplets en occitan, écrits et adaptés pour s’inscrire dans l’esthétique orale et improvisée du son jarocho, cette musique traditionnelle du Golfe du Mexique.

Fête collective et poétique, chaque concert de La Tarasca propose une traversée musicale où langues et traditions se répondent librement et sans frontières.

Pour cette soirée à la Cave Po’, le duo invite le réunionnais Henri Lassémillante avec sa contrebasse et son roulèr, percussion traditionnelle de l’île de La Réunion. 6.5 .

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Every Monday, Cave Po’ invites you to a dance.

L’événement BAL MEXICAIN Toulouse a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE