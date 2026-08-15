EN FAMILLE: TRÉSORS D’APOTHICAIRE MUSÉE PAUL DUPUY Toulouse
lundi 17 août 2026 · MUSÉE PAUL DUPUY · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
EN FAMILLE: TRÉSORS D’APOTHICAIRE
MUSÉE PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 11:00:00
fin : 2026-08-24 11:30:00
Date(s) :
2026-08-17 2026-08-24
L’apothicairerie du musée, ancêtre du meuble des pharmaciens, a de nombreux secrets à nous livrer …
Le Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy possède une apothicairerie du XVIIème siècle. Elle constitue un fabuleux témoignage de la pratique de la pharmacie au siècle de Molière. Des petits défis en famille (jeux d’observations, reconnaissance des ingrédients…) vous permettront de percer les secrets de ce meuble et de vous questionner sur la manière de se soigner autrefois. Comment se soignait-on à son époque en 1632 ? Que contenaient ces mystérieux pots ? A travers des jeux d’observations et des petits défis en famille, vous tenterez de comprendre les pratiques de la médecine et de la pharmacie d’autrefois. 3 .
MUSÉE PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 31 22 95 40 communication.pauldupuy@culture.toulouse.fr
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English :
The museum’s apothecary cabinet—the predecessor of the pharmacist’s cabinet—has many secrets to reveal to us?…
L’événement EN FAMILLE: TRÉSORS D’APOTHICAIRE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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