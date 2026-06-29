SHAHZEN (HALLE NIGHT LONG) LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse

Toulouse

SHAHZEN (HALLE NIGHT LONG)

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15 22:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique.

Shahzen est une DJ attentive aux rythmes qui mettent le corps en mouvement. Ses sets laissent une large place aux percussions et à la répétition, ouvrant la voie à une transe collective sur le dancefloor.

Nourrie par des héritages maghrébins et occitans, elle mêle références traditionnelles et esthétiques électroniques club, naviguant entre bass music, techno percussive, hard groove et baile funk.

Militante, son approche s’inscrit dans une réflexion sur les identités hybrides et le

décloisonnement des styles. Chaque set devient un espace de fête ouvert, inclusif et

politique, où chacun.e peut danser et s’exprimer librement. .

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 89 07 contact@halledelamachine.fr

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English :

The Halle Night Long festival is back this %E9t%E9 on the plaza in front of the Halle de la Machine, much to the delight of Ast%E9rion the Minotaur and music lovers alike.

L’événement SHAHZEN (HALLE NIGHT LONG) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE