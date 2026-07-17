No hard feelings – Le Monde est à nous, Le Cratère – Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

No hard feelings – Le Monde est à nous Dimanche 16 août, 19h00 Le Cratère – Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-16T19:00:00+02:00 – 2026-08-16T20:32:00+02:00

Fin : 2026-08-16T19:00:00+02:00 – 2026-08-16T20:32:00+02:00

Le Cratère – Toulouse 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=Z6SU2 »}]

Rencontre – Fils d’Iraniens exilés, Parvis profite pleinement de la vie dans sa petite ville d’Allemagne. Après un vol à l’étalage, il est condamné à des travaux d’intérêt général dans un centre po…