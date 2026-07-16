VIVALDI, LES QUATRE SAISONS EGLISE SAINT AUBIN Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

VIVALDI, LES QUATRE SAISONS

EGLISE SAINT AUBIN 45 Rue Pierre-Paul Riquet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:00:00

fin : 2026-08-15 21:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Venez découvrir un concert rempli d’émotions dans un cadre intime qui profite d’une acoustique remarquable.

Des Quatre Saisons de Vivaldi à la lumineuse Petite musique de nuit de Mozart, de la bouleversante Méditation de Thaïs de Massenet aux rythmes enivrants de la Czardas de Monti, chaque note résonnera avec intensité sous les voûtes séculaires.

Un concert tout en virtuosité et en émotion, dans un lieu chargé d’histoire et de beauté — une expérience musicale à ne pas manquer.

David Braccini fonde en 2009 Classik Ensemble, un ensemble à géométrie variable qui part d’une amitié de longue date entre les musiciens qui le compose. Il fait appel à ses amis membres des grandes formations parisiennes tel que l’Orchestre de Paris, l’Opéra National de Paris, l’Orchestre National de France.

Classik Ensemble est l’occasion de souder un groupe, ainsi de passer d’orchestres de plus de 100 musiciens à une formation réduite, intime afin de retrouver ce plaisir de la musique de chambre.

L’orchestre Classik Ensemble est animé par un souffle de fraîcheur, aborde le baroque comme le classique et le contemporain, persuadé que la musique est vivante, qu’elle est affaire de dialogue, de vérité, d’étincelles et de vibrations.

Il se produit à raison de plus de cent concerts par an, notamment durant la saison musicale de la Sainte Chapelle de Paris.

Bon à savoir

– Placement libre

– Les billets ne sont ni échangeables ni remboursables. 5 .

EGLISE SAINT AUBIN 45 Rue Pierre-Paul Riquet Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 1 42 77 65 65

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English :

Come experience a concert full of emotion in an intimate setting with remarkable acoustics.

L’événement VIVALDI, LES QUATRE SAISONS Toulouse a été mis à jour le 2026-07-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE