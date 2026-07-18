14 ANS DE CLUTCH AU THÉÂTRE DU PAVÉ ! THÉÂTRE DU PAVÉ Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

14 ANS DE CLUTCH AU THÉÂTRE DU PAVÉ !

THÉÂTRE DU PAVÉ 34 Rue Maran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 19:00:00

fin : 2026-09-02 23:00:00

Date(s) :

2026-09-02

Clutch Toulouse fête ses 14 ans !

Concerts, ciné, spectacles…. Sous les pavés le Clutch !

Au programme

De la musique

Live électro-organique avec Cascades ; live nu-disco, house et techno avec Ultragama ; Spleen Disco avec Coeur d’Artichaut

Des animations

Découvrez le HipHop avec LDANSE

Le théâtre du pavé propose des lectures, une exposition

Et Toulouse les Orgues fera des démos d’orgue rupestre.

Et aussi

Des créateurs locaux, les INmanquables, le Selfimatik de Minute Papillons, à boire et à manger… .

THÉÂTRE DU PAVÉ 34 Rue Maran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 64 37

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English :

Clutch Toulouse is celebrating its 14th anniversary!

Concerts, movies, shows… Clutch is right here on the street!

L’événement 14 ANS DE CLUTCH AU THÉÂTRE DU PAVÉ ! Toulouse a été mis à jour le 2026-07-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE