14 ANS DE CLUTCH AU THÉÂTRE DU PAVÉ ! THÉÂTRE DU PAVÉ Toulouse
mercredi 2 septembre 2026 · THÉÂTRE DU PAVÉ · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
14 ANS DE CLUTCH AU THÉÂTRE DU PAVÉ !
THÉÂTRE DU PAVÉ 34 Rue Maran Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 19:00:00
fin : 2026-09-02 23:00:00
Date(s) :
2026-09-02
Clutch Toulouse fête ses 14 ans !
Concerts, ciné, spectacles…. Sous les pavés le Clutch !
Au programme
De la musique
Live électro-organique avec Cascades ; live nu-disco, house et techno avec Ultragama ; Spleen Disco avec Coeur d’Artichaut
Des animations
Découvrez le HipHop avec LDANSE
Le théâtre du pavé propose des lectures, une exposition
Et Toulouse les Orgues fera des démos d’orgue rupestre.
Et aussi
Des créateurs locaux, les INmanquables, le Selfimatik de Minute Papillons, à boire et à manger… .
THÉÂTRE DU PAVÉ 34 Rue Maran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 64 37
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English :
Clutch Toulouse is celebrating its 14th anniversary!
Concerts, movies, shows… Clutch is right here on the street!
L’événement 14 ANS DE CLUTCH AU THÉÂTRE DU PAVÉ ! Toulouse a été mis à jour le 2026-07-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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