UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

20 ans ‘Coz Country Dancers’ Cozes

20 ans ‘Coz Country Dancers’ Cozes samedi 26 septembre 2026.

Adresse
le sorlut
Ville
17120 Cozes
Département
Charente-Maritime
Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Tarif

Cozes

20 ans ‘Coz Country Dancers’

le sorlut Cozes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 13:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

L’association Coz country dancers fête ses 20 ans.
  .

le sorlut Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 59 27 85 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Coz Country Dancers association is celebrating its 20th anniversary.

L’événement 20 ans ‘Coz Country Dancers’ Cozes a été mis à jour le 2026-06-23 par Royan Atlantique

À voir aussi à Cozes (Charente-Maritime)