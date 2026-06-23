Cozes

20 ans ‘Coz Country Dancers’

le sorlut Cozes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 13:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

L’association Coz country dancers fête ses 20 ans.

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le sorlut Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 59 27 85

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English :

The Coz Country Dancers association is celebrating its 20th anniversary.

L’événement 20 ans ‘Coz Country Dancers’ Cozes a été mis à jour le 2026-06-23 par Royan Atlantique