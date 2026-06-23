20 ans ‘Coz Country Dancers’ Cozes
20 ans ‘Coz Country Dancers’ Cozes samedi 26 septembre 2026.
Cozes
20 ans ‘Coz Country Dancers’
le sorlut Cozes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 13:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
L’association Coz country dancers fête ses 20 ans.
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le sorlut Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 59 27 85
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English :
The Coz Country Dancers association is celebrating its 20th anniversary.
L’événement 20 ans ‘Coz Country Dancers’ Cozes a été mis à jour le 2026-06-23 par Royan Atlantique
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