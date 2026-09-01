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Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée de Cozes Les secrets du vieux bourg Bureau d’Information Touristique de Cozes Cozes

dimanche 20 septembre 2026 · Bureau d'Information Touristique de Cozes · Cozes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Bureau d'Information Touristique de Cozes
Adresse
8 rue de l'Hôtel de Ville
Ville
17120 Cozes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Cozes

Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée de Cozes Les secrets du vieux bourg

Bureau d’Information Touristique de Cozes 8 rue de l’Hôtel de Ville Cozes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Réservation obligatoire

Cozes scelle son histoire, au croisement d’anciennes voies commerciales et spirituelles. Ses vieilles halles, son église font battre le cœur de la cité… Cozes a tant à vous dévoiler.
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Bureau d’Information Touristique de Cozes 8 rue de l’Hôtel de Ville Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00  contact@royanatlantique.fr

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English :

Reservations Required

Cozes is steeped in history, situated at the crossroads of ancient trade and spiritual routes. Its old market halls and church are the beating heart of the town. Cozes has so much to reveal to you.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée de Cozes Les secrets du vieux bourg Cozes a été mis à jour le 2026-08-06 par Royan Atlantique

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