Brocante du cycloclub Cozes
Brocante du cycloclub Cozes dimanche 13 septembre 2026.
Cozes
Brocante du cycloclub
Le Sorlut Cozes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 06:30:00
fin : 2026-09-13 18:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Le cyclo club de Cozes organise une brocante au Sorlut.
Avec buvette et restauration
.
Le Sorlut Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 71 52 cycloclubcozillon@orange.fr
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English :
The Cozes Cycling Club is organizing a flea market at Le Sorlut.
With refreshments and food available
L’événement Brocante du cycloclub Cozes a été mis à jour le 2026-06-25 par Royan Atlantique
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