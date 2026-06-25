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Brocante du cycloclub Cozes

Brocante du cycloclub Cozes dimanche 13 septembre 2026.

Adresse
Le Sorlut
Ville
17120 Cozes
Département
Charente-Maritime
Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
06:30:00
Tarif

Cozes

Brocante du cycloclub

Le Sorlut Cozes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 06:30:00
fin : 2026-09-13 18:30:00

Date(s) :
2026-09-13

Le cyclo club de Cozes organise une brocante au Sorlut.
Avec buvette et restauration
  .

Le Sorlut Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 71 52  cycloclubcozillon@orange.fr

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English :

The Cozes Cycling Club is organizing a flea market at Le Sorlut.
With refreshments and food available

L’événement Brocante du cycloclub Cozes a été mis à jour le 2026-06-25 par Royan Atlantique

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