AGENDA · Cozes
Apprivoisez votre smart phone Cozes
jeudi 10 septembre 2026 · Cozes
Informations pratiques
Cozes
Apprivoisez votre smart phone
Jardin public Cozes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 09:30:00
fin : 2026-09-10 11:30:00
Date(s) :
2026-09-10 2026-10-08 2026-11-12 2026-12-10
Le centre socio culturel vous accompagne dans la prise en main de votre Smart phone.
.
Jardin public Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 95 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The social and cultural center will help you get started with your smartphone.
L’événement Apprivoisez votre smart phone Cozes a été mis à jour le 2026-08-25 par Royan Atlantique
À voir aussi à Cozes (Charente-Maritime)
- Concours de pétanque Domaine de Sorlut Cozes 12 septembre 2026
- Brocante du cycloclub Cozes 13 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée de Cozes Les secrets du vieux bourg Bureau d’Information Touristique de Cozes Cozes 20 septembre 2026
- Groupe de parole accueillir le deuil Jardin public Cozes 22 septembre 2026
- Atelier collectif Mémoire et logique Cozes 24 septembre 2026