UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cozes

Apprivoisez votre smart phone Cozes

jeudi 10 septembre 2026 · Cozes

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Jardin public
Ville
17120 Cozes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Cozes

Apprivoisez votre smart phone

Jardin public Cozes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 09:30:00
fin : 2026-09-10 11:30:00

Date(s) :
2026-09-10 2026-10-08 2026-11-12 2026-12-10

Le centre socio culturel vous accompagne dans la prise en main de votre Smart phone.
  .

Jardin public Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 95 47 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The social and cultural center will help you get started with your smartphone.

L’événement Apprivoisez votre smart phone Cozes a été mis à jour le 2026-08-25 par Royan Atlantique

À voir aussi à Cozes (Charente-Maritime)