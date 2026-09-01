Informations pratiques

Cozes

Apprivoisez votre smart phone

Jardin public Cozes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 09:30:00

fin : 2026-09-10 11:30:00

Date(s) :

2026-09-10 2026-10-08 2026-11-12 2026-12-10

Le centre socio culturel vous accompagne dans la prise en main de votre Smart phone.

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Jardin public Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 95 47

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English :

The social and cultural center will help you get started with your smartphone.

L’événement Apprivoisez votre smart phone Cozes a été mis à jour le 2026-08-25 par Royan Atlantique