Concours de Pétanque Domaine de Sorlut Cozes
samedi 29 août 2026 · Domaine de Sorlut · Cozes
Informations pratiques
Cozes
Concours de Pétanque
Domaine de Sorlut 30 route de Saujon Cozes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Tournois de pétanque en doublette organisés par L’association La Boule Cozillonne . Déroulement en 4 parties.
Ouvert à tous !
Inscriptions à partir de 13h45 et début du concours à 14h00.
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Domaine de Sorlut 30 route de Saujon Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 34 55 26 almeidatonio@gmail.com
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English :
Double pétanque tournaments organized by La Boule Cozillonne association. 4 games.
Open to all!
Registration from 1:45pm and start of competition at 2:00pm.
L’événement Concours de Pétanque Cozes a été mis à jour le 2026-08-10 par Royan Atlantique
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