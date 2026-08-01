Concours de Pétanque Domaine de Sorlut Cozes

Informations pratiques

Cozes

Concours de Pétanque

Domaine de Sorlut 30 route de Saujon Cozes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Tournois de pétanque en doublette organisés par L’association La Boule Cozillonne . Déroulement en 4 parties.



Ouvert à tous !

Inscriptions à partir de 13h45 et début du concours à 14h00.

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Domaine de Sorlut 30 route de Saujon Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 34 55 26 almeidatonio@gmail.com

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English :

Double pétanque tournaments organized by La Boule Cozillonne association. 4 games.



Open to all!

Registration from 1:45pm and start of competition at 2:00pm.

L’événement Concours de Pétanque Cozes a été mis à jour le 2026-08-10 par Royan Atlantique