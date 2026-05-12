20 ans du centre culturel Saint-Palais-sur-Mer
20 ans du centre culturel Saint-Palais-sur-Mer samedi 27 juin 2026.
Saint-Palais-sur-Mer
20 ans du centre culturel
Parc Raymond Vignes Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 22:00:00
Date(s) :
2026-06-27
.
Parc Raymond Vignes Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 49 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement 20 ans du centre culturel Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-15 par Royan Atlantique
À voir aussi à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime)
- Contes en musique Chapelle des aviateurs Saint-Palais-sur-Mer 23 mai 2026
- Atelier adultes Initiation à la gravure Saint-Palais-sur-Mer 30 mai 2026
- Festival Histoires de Chœurs Concert ouverture Salle des Fêtes Saint-Palais-sur-Mer 9 juin 2026
- Festival Histoire de Choeurs Maîtrise de la classe cham du collège Henry Dunant Salle des Fêtes Saint-Palais-sur-Mer 10 juin 2026
- Festival de Chœurs Concert du grand choeur du conservatoire Rue de l’Abbé Fayaud Saint-Palais-sur-Mer 12 juin 2026