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20 ans du centre culturel Saint-Palais-sur-Mer

20 ans du centre culturel Saint-Palais-sur-Mer samedi 27 juin 2026.

Adresse : Parc Raymond Vignes

Ville : 17420 Saint-Palais-sur-Mer

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Palais-sur-Mer

20 ans du centre culturel

Parc Raymond Vignes Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :
2026-06-27

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Parc Raymond Vignes Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 49 26 

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English :

L’événement 20 ans du centre culturel Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-15 par Royan Atlantique

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