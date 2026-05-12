Saint-Palais-sur-Mer

20 ans du centre culturel

Parc Raymond Vignes Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27

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Parc Raymond Vignes Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 49 26

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English :

L’événement 20 ans du centre culturel Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-15 par Royan Atlantique