Saint-Palais-sur-Mer

Fête de la Musique Nos festivals fêtent la musique !

Centre-ville Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21 23:15:00

Date(s) :

2026-06-21

La ville de Saint-Palais-sur-Mer et les festivals Saint-Palaisiens vous donnent rendez-vous en centre-ville autour d’une soirée festive et musicale.

.

Centre-ville Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The town of Saint-Palais-sur-Mer and the Saint-Palaisian festivals invite you to a festive musical evening in the town center.

L’événement Fête de la Musique Nos festivals fêtent la musique ! Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-15 par Royan Atlantique