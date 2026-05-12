Fête de la Musique Nos festivals fêtent la musique ! Saint-Palais-sur-Mer
Fête de la Musique Nos festivals fêtent la musique ! Saint-Palais-sur-Mer dimanche 21 juin 2026.
Saint-Palais-sur-Mer
Fête de la Musique Nos festivals fêtent la musique !
Centre-ville Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 23:15:00
Date(s) :
2026-06-21
La ville de Saint-Palais-sur-Mer et les festivals Saint-Palaisiens vous donnent rendez-vous en centre-ville autour d’une soirée festive et musicale.
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Centre-ville Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
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English :
The town of Saint-Palais-sur-Mer and the Saint-Palaisian festivals invite you to a festive musical evening in the town center.
L’événement Fête de la Musique Nos festivals fêtent la musique ! Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-15 par Royan Atlantique
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