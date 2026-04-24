20 ans du club de Boule bretonne carhaisienne Maison des Jeux d’Adresses Carhaix-Plouguer
20 ans du club de Boule bretonne carhaisienne Maison des Jeux d’Adresses Carhaix-Plouguer vendredi 1 mai 2026.
Carhaix-Plouguer
20 ans du club de Boule bretonne carhaisienne
Maison des Jeux d’Adresses Kerampuilh Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-01
Les 20 ans du club de Boule bretonne carhaisienne seront fêtés le week-end du 1er mai
Trois jours au cours desquelles on jouera à la boule bretonne évidemment. Un concours en tête-à-tête, un autre en triplette sont prévus. Et aussi des échanges auront lieu avec tous ceux qui s’intéressent aux activités de l’association. .
Maison des Jeux d’Adresses Kerampuilh Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 75 21 61 68
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English : 20 ans du club de Boule bretonne carhaisienne
L’événement 20 ans du club de Boule bretonne carhaisienne Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-04-24 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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