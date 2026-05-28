20 ans du musée Brigoudou salle kastell Mor Plounéour-Brignogan-plages

Plounéour-Brignogan-plages

20 ans du musée Brigoudou

salle kastell Mor face à l’église de Brignogan Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

BRIGOUDOU fête ses 20 ans dans la salle communale face à l’église de Brignogan).

(Musée du coquillage et animaux marins Sortie Découverte des algues )

Samedi 27 juin à 18 h Film documentaire filmé sur notre littoral

La vie d’une mare à marée basse comme vous ne l’avez jamais vue nos animaux marins y évoluent homard, crabe, pieuvre, et bien d’autres… Un film pour tous sur grand écran, ce sera magique !

Dimanche 28 juin

De 10 h à 17 h Les Artistes la mer, merveilleuse inspiratrice ses paysages, sa flore, sa faune… De nombreux artistes dévoileront leurs talents

Nombreuses peintures et photos, étonnants bestiaires en coquillages, merveilleuse verrerie d’art, sculptures étonnantes, très belles céramiques et bijoux en coquillages, laisse de mer inspirante.

De 10 h à 12 h et 15 h à 17 h Algues nos spécialistes algues (Bernard, Hubert et Philippe) vous feront connaître les différentes algues comestibles. Petites dégustations offertes.

De 15 h à 17 h Merveilleuse balade virtuelle sur la côte des légendes avec Gauthier.

De 15 h à 17 h Musée visite du musée (face à la mairie) entrée gratuite. Musée ludique et instructif, riche de très nombreuses espèces locales et tropicales dans un décor agréable.

De 10 h à 17 h Les Enfants grand concours du brennig décoré ! Lili Scratchy et Claudine récompenseront tous les enfants.

Contact clorobichon@gmail.com .

salle kastell Mor face à l’église de Brignogan Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 31 90 07 73

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English :

L’événement 20 ans du musée Brigoudou Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne