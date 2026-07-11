Informations pratiques

Croix

20 danseureuses pour le XXe siècle (extraits)

60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 15:30:00

fin : 2026-09-12 18:30:00

Date(s) :

2026-09-12

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60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix 59170 Nord Hauts-de-France villacavrois@monuments-nationaux.fr

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English :

L’événement 20 danseureuses pour le XXe siècle (extraits) Croix a été mis à jour le 2026-07-11 par Hauts-de-France Tourisme