AGENDA · Croix
20 danseureuses pour le XXe siècle (extraits) Croix
samedi 12 septembre 2026 · Croix
Informations pratiques
Croix
20 danseureuses pour le XXe siècle (extraits)
60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:30:00
fin : 2026-09-12 18:30:00
Date(s) :
2026-09-12
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60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix 59170 Nord Hauts-de-France villacavrois@monuments-nationaux.fr
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English :
L’événement 20 danseureuses pour le XXe siècle (extraits) Croix a été mis à jour le 2026-07-11 par Hauts-de-France Tourisme