Repair café aux Petites Cantines, Les Petites Cantines 59170 Croix, Croix
samedi 17 octobre 2026 · Les Petites Cantines 59170 Croix · Croix
Informations pratiques
Repair café aux Petites Cantines Samedi 17 octobre, 09h30 Les Petites Cantines 59170 Croix Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T09:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T09:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00
Nous vous accompagnons dans la réparation de vos appareils ménagers / révision et petites réparations de vélos (Hors électriques).
Sur réservation.
Les Petites Cantines 59170 Croix 3, place des Martyrs 59170 Croix Croix 59170 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « wasquehalentransition@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0783058168 »}]
Repair café aux Petites Cantines
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