Repair café aux Petites Cantines, Les Petites Cantines 59170 Croix, Croix

Informations pratiques

Repair café aux Petites Cantines Samedi 17 octobre, 09h30 Les Petites Cantines 59170 Croix Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T09:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T09:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Nous vous accompagnons dans la réparation de vos appareils ménagers / révision et petites réparations de vélos (Hors électriques).

Sur réservation.

Les Petites Cantines 59170 Croix 3, place des Martyrs 59170 Croix Croix 59170 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « wasquehalentransition@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0783058168 »}]

Repair café aux Petites Cantines