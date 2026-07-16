20 danseureuses pour le XXe siècle (extraits), Villa Cavrois, Croix

Informations pratiques

20 danseureuses pour le XXe siècle (extraits) Samedi 12 septembre, 15h30 Villa Cavrois Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T17:30:00+02:00 – 2026-09-12T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T17:30:00+02:00 – 2026-09-12T20:30:00+02:00

Villa Cavrois 60 avenue John Fitzgerald Kennedy 59710 Croix Croix 59170 Nord Hauts-de-France https://www.villa-cavrois.fr

Boris CHARMATZ l Terrain