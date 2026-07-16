AGENDA · Croix
20 danseureuses pour le XXe siècle (extraits), Villa Cavrois, Croix
samedi 12 septembre 2026 · Villa Cavrois · Croix
Informations pratiques
20 danseureuses pour le XXe siècle (extraits) Samedi 12 septembre, 15h30 Villa Cavrois Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T17:30:00+02:00 – 2026-09-12T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T17:30:00+02:00 – 2026-09-12T20:30:00+02:00
Villa Cavrois 60 avenue John Fitzgerald Kennedy 59710 Croix Croix 59170 Nord Hauts-de-France https://www.villa-cavrois.fr
Boris CHARMATZ l Terrain
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